Reduzierung der EM-Städte nicht ausgeschlossen

"Prinzipiell planen wir, bei den gleichen Austragungsorten zu bleiben. Mit neun Städten ist alles geregelt. Bei drei Städten haben wir einige Probleme, daher werden wir weiter diskutieren", sagte der Ceferin in einem Interview mit dem Sender beIN Sports. "Grundsätzlich werden wir es in zwölf Städten machen. Wenn nicht, sind wir bereit, es in zehn, neun oder acht zu tun."

Die EM hätte in diesem Sommer erstmals in zwölf Ländern stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die UEFA entschieden, das Turnier aufs nächste Jahr zu verschieben und vom 11. Juni bis 11. Juli auszurichten.

Einige Gastgeberstädte wie Bilbao hatten zuletzt Probleme geäussert, den neuen Termin gewährleisten zu können.