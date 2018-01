Nach England, Deutschland, Italien, der Türkei und Russland wird der weit gereiste Ziegler ein neues Land als Profi in sein Palmarès aufnehmen können. Dallas startet am 3. März gegen die San Jose Earthquakes in die neue Saison der Major League Soccer, deren Playoffs die Franchise aus Texas im letzten Jahr verpasst hat.

In der MLS waren in der letzten Saison sechs Schweizer Spieler engagiert: Blerim Dzemaili (Montreal), Scott Sutter (Orlando), Jérôme Thiesson (Minnesota), François Affolter (San Jose), Philippe Senderos (Houston) und Stefan Frei (Seattle).