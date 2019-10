Stankovic zog sich am Mittwoch im Gruppenspiel gegen Napoli (2:3) einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Fehlen wird er auch der österreichischen Nationalmannschaft in den letzten zwei EM-Qualifikationsspielen im November gegen Nordmazedonien und in Lettland.

Österreichs Meister Salzburg hat nach der Hälfte des Pensums in der Champions-League-Gruppe mit Liverpool, Napoli und Genk Chancen aufs Weiterkommen. Der Rückstand auf das zweitplatzierte Liverpool beträgt drei Punkte.