Samuele Campo und zwei YB-Spieler positiv getestet

Die Basler Spieler waren am Dienstag nach dem verlängerten freien Wochenende getestet worden. Campo zeigte seit Montag Symptome und befindet sich derzeit in Isolation. Er hatte in den letzten Tagen keinen Kontakt mit Menschen aus dem Umfeld der Basler Mannschaft, wie der FC Basel mitteilte.

Auch Camara und Garcia hatten bei YB keinen direkten Kontakt mit den Mitspielern. Camara wurde positiv getestet, nachdem er von einem Testspiel mit Guinea in Portugal nach Bern zurückgekehrt war. Garcia wurde nach einem positiven Fall im familiären Umfeld in Quarantäne gesetzt, noch bevor sein Test positiv ausfiel. Die in den letzten Tagen getesteten anderen YB-Spieler und Staffmitglieder gaben eine negative Probe ab.