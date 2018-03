Die Abwehr von La Coruña ist gemessen an den Gegentoren (56 in 26 Spielen) die schlechteste der Liga. Doch seit einigen Wochen fehlt den Galiciern vor allem die offensive Durchschlagskraft. Seit fünf Spielen sind sie mittlerweile ohne Treffer.

Atletico Madrid, das Team mit der besten Abwehr der Meisterschaft, konnte sich speziell in den letzten Tagen auf Antoine Griezmann verlassen. Der EM-Torschützenkönig erzielte am Mittwoch gegen Leganes alle Tore zum 4:0, nachdem er am Sonntag in Sevilla (5:2) schon dreimal getroffen hatte.

Telegramme:

Getafe - La Coruña 3:0 (2:0). - 5097 Zuschauer. - Tore: 40. Rodriguez 1:0. 44. Boveda (Eigentor) 2:0. 82. Molina 3:0. - Bemerkungen: La Coruña mit Schär.

Atlético Madrid - Leganes 4:0 (2:0). - 35'033 Zuschauer. - Tore: 26. Griezmann 1:0. 35. Griezmann 2:0. 56. Griezmann 3:0. 67. Griezmann 4:0.