Der letzte war mit Abstand der schlechteste von drei bedenklichen Auftritten. Man rieb sich verwundert die Augen, ehe ZDF-Kommentator Béla Réthy für Gewissheit sorgte: «Was Sie da sehen, ist keine Zeitlupe.»

Apathisch, ängstlich, ideenlos, unbeteiligt – nach dem 0:2 gegen Südkorea braucht es kein «Was wäre wenn», kein Jammern über fehlendes Glück: Das Ausscheiden ist ganz einfach verdient. Vier Jahre nach dem Triumph in Brasilien ist der Titelverteidiger am Tiefpunkt angelangt: Noch nie in der WM-Geschichte blieb Deutschland in der Vorrunde hängen.

Es ist ein Scheitern mit Ansage. Die letzte überzeugende Leistung datiert vom November 2017 (2:2 gegen Frankreich). Die Wochen vor der WM verliefen unbefriedigend: Lasche Auftritte in den Testspielen; die Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan, die zu Propaganda-Zwecken neben dem türkischen Diktator Erdogan posierten; und letztlich die Ungewissheit über den Formstand und die Gesundheit mehrerer Schlüsselspieler.