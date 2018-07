Belgien ist trotz seiner Favoritenstellung gewarnt. Schon vor vier Jahren an der WM in Brasilien hatte die Equipe die Gruppenphase ohne Verlustpunkt überstanden. Dann folgten ein knapper Sieg nach Verlängerung gegen die USA - und gegen Argentinien im Viertelfinal das Aus. Noch schlimmer traf es Belgien 2016 an der EM in Frankreich, wo es in den Viertelfinals eine 1:3-Niederlage gegen Wales absetzte. Napoli-Stürmer Dries Mertens erinnert sich nur ungern: «Vor dem Viertelfinal sagten alle, da kämen wir locker durch - prompt schieden wir aus.»