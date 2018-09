Die Equipe von Trainerin Martin Voss-Tecklenburg tritt im Hinspiel auswärts an. Im zweiten Halbfinal treffen die Niederlande, im Vorjahr Europameister geworden, auf Dänemark. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Die Spiele werden zwischen dem 1. und 9. Oktober ausgetragen. Die siegreichen Teams machen in einer Final-Barrage mit Hin- und Rückspielen zwischen dem 5. und 13. November den letzten europäischen WM-Teilnehmer für die Endrunde 2019 in Frankreich aus (7. Juni bis 7. Juli).

Das Team von Martina Voss-Tecklenburg verpasste die direkte Qualifikation mit einer 1:2-Niederlage in Schottland und einem 0:0 in Polen. Voss-Tecklenburg wird die Schweiz im Playoff noch einmal betreuen, ehe sie am 1. Januar 2019 ihren neuen Job als Nationaltrainerin Deutschlands antreten wird.