Als Haris Seferovic das sieht, macht er das Gesicht eines hungrigen Kleinkindes, dem der Vater soeben den Löffel mit Schoko-Mousse am Mund vorbei geführt und selber gegessen hat. Offside. Kein Tor. Keine Erlösung. Statt zu jubeln, winkt Seferovic mit dem Zeigefinger in Richtung Schiedsrichter. Doch der hatte richtig entschieden.

In diesem Moment ist Seferovic wieder der Chancentod. Der Stürmer, der unter Petkovic – auch aus Mangel an Alternativen – meistens spielt und trotzdem seit über einem Jahr kein Pflichtspieltor mehr für die Schweiz geschossen hat.

In diesem Moment kommt alles wieder hoch: kaum Einsatzzeiten bei Benfica, die Pfiffe in der Barrage gegen Nordirland, die unglückliche WM in Russland. Haris Seferovic war angezählt. Schon im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica und im Achtelfinal gegen Schweden setzte Nati-Coach Vladimir Petkovic nicht mehr auf den Mann aus Sursee.

Blick nach vorne

«Was gewesen ist, ist gewesen.» So lautet Seferovics Standardantwort. Egal, ob es um seine persönliche Degradierung zum Ersatzspieler in Klub und Nati oder um die Doppeladler-Diskussion geht. Seferovic mag sich nicht weiter mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Der Blick geht nach vorne: «Wenn ich jetzt nicht nachlasse, kommt alles gut.»

Dieser Satz gilt in diesen Tagen auch für Seferovics Klubkarriere. Fast elf Monate lang war er bei seinem Verein Benfica Lissabon aussen vor. Seit Oktober letzten Jahres stand Seferovic in der Liga nicht mehr in der Startelf. Eingewechselt wurde er nur selten und wenn dann nur für wenige Minuten. Doch der Stürmer gibt nie auf und wird Ende August belohnt.