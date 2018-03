Gerardo Seoane ist der eine Name, den man im Zusammenhang mit dem erstaunlichen Aufschwung der Innerschweizer erwähnen muss. Pascal Schürpf ist der andere. Der Ur-Basler, der an Vaduz und Luzern ausgeliehen war und nunmehr bei den Innerschweizern fix unter Vertrag steht, erzielte in Lugano seine zweite Tor-Doublette in der Rückrunde. In den sieben Spielen seit der Winterpause hat er fünf Tore erzielt, nachdem er im Herbst nur einmal getroffen hatte. Wohl bezeichnenderweise war Schürpf nach 76 Minuten am richtigen Ort, um nach einem Pfostenschuss des eingewechselten Shkelqim Demhasaj abzustauben und das Siegestor zu erzielen.

Zuletzt wäre indessen ein Unentschieden gerecht gewesen. Denn nach 85 Minuten hatte Marc Janko für Lugano den Ausgleich auf dem Kopf. Der Ball flog über das Tor.

Trainer Seoane bewies mit der taktischen Einstellung der Mannschaft seine Flexibilität. Die Luzerner setzten - anders als in der ersten Halbzeit des jüngsten 1:0-Heimsieges gegen Basel - auf eine passive Spielweise. Sie überliessen Lugano grosse Spielanteile. Die Geduld, mit der sie auf ihre Torchancen warteten, zahlte sich aus.

Lugano verlor zum vierten Mal in Serie. Die Tessiner können derzeit froh sein um ihr Polster, das sie sich mit vier Siegen um die Winterpause herum zulegten.

Telegramm:

Lugano - Luzern 1:2 (0:1)

2791 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 41. Schürpf (Grether) 0:1. 72. Carlinhos (Gerndt) 1:1. 76. Schürpf (Demhasaj) 1:2.

Lugano: Kiassumbua; Krasniqi, Rouiller, Golemic, Daprelà; Sabbatini, Piccinocchi (80. Crnigoj), Vecsei (88. Ledesma); Mariani (63. Gerndt), Janko, Carlinhos.

Luzern: Omlin; Grether, Cirkovic, Schulz, Sidler; Voca, Kryeziu; Schneuwly, Gvilia (78. Rodriguez), Schürpf (78. Custodio); Juric (70. Demhasaj).

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani, Guidotti und Manicone (alle verletzt). Luzern ohne Knezevic (gesperrt), Schwegler, Lustenberger, Lucas (alle verletzt) und Schmid (rekonvaleszent). 76. Pfostenschuss Demhasaj (unmittelbar vor dem 1:2). 93. Gelb-rote Karte gegen Krasniqi (Foul). Verwarnungen: 25. Schürpf (Schwalbe), 45. Krasniqi (Foul), 75. Sidler (Foul).