Der 82-jährige Walliser Sepp Blatter kämpft weiterhin für die Aufhebung seiner sechsjährigen Sperre, die 2021 abläuft. Ein Comeback strebe er nicht an, so Blatter. «Ich will die Fifa nicht regieren.» Aber er sei «noch immer ein regelmässig gefragter Mann». Blatter streitet nicht ab, dass er weiterhin grossen Einfluss hat auf dem sportpolitischen Parkett.

Während das Fifa-Council um Fifa-Präsident Gianni Infantino diese Woche in Ruanda tagte und über die Einführung neuer Wettbewerbe beriet, lud Blatter in seiner Wohnung im noblen Quartier Hottingen am Zürichberg zum Interview. Dabei sprach er auch über seinen Nachfolger Infantino und liess durchblicken: Für seinen Walliser Landsmann könnte vor der nächsten Wahl am Fifa-Kongress im Mai 2019 eine schwierige Phase anstehen. Ihm droht eine Kampfwahl. «Wenn der Fifa-Präsident auf Konfrontationskurs ist mit der Uefa, hat er es nicht gut», so Blatter.

Herr Blatter, möchten Sie eigentlich immer noch als «Monsieur le Président» angesprochen werden?

Sepp Blatter: «Man muss mich nicht so ansprechen, aber nach den Statuten bin ich immer noch Fifa-Präsident, wenn auch ein suspendierter Präsident. Vor der Wahl des neuen Präsidenten hätte man mich zuerst abwählen sollen. Das steht so in den Statuten geschrieben. Trotzdem ist es nicht geschehen.»

Möchten Sie denn wieder Fifa-Präsident sein?

«Ich habe keine Ambitionen mehr. Das ist vorbei, ich habe damit abgeschlossen. Ich habe gedient und meine Mission im Fussball erfüllt. Ich habe die Fifa übernommen, als sie rote Zahlen schrieb und habe sie abgegeben mit grossen schwarzen Zahlen. Vor allem wird heute auf der ganzen Welt Fussball gespielt.»

Aber Sie kämpfen nach wie vor für die Aufhebung Ihrer Sperre durch die Fifa-Ethikkommission. Wollen Sie Ihren Namen und Ihr Lebenswerk rehabilitieren oder steckt mehr dahinter?

«Also ein Comeback von mir wird es nicht geben. Aber ich möchte, dass Recht gesprochen wird. Und ich möchte, dass die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen mich behandelt. Man sollte dies nach drei Jahren nun abschliessen, ich bin ja nicht angeklagt. So wie man auch bei Michel Platini wegen des gleichen Sachverhaltes (es geht um eine Zahlung von 2 Mio Franken an Platini im Jahre 2011) ein Verfahren gar nicht erst eröffnet hat. Und als Quintessenz davon müsste dann eben die Fifa-Ethikkommission die Sperre gegen mich aufheben. In der Urteilsbegründung wurden nämlich Korruption und Bestechung expressis verbis raus genommen. Und die mir vorgeworfene schlechte Geschäftsführung hat nicht die Ethikkommission zu beurteilen, sondern die Generalversammlung des Vereins – bei der Fifa also der Kongress.»