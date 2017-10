Matchwinner war Steven Lang. In der 5. Minute verwertete er ein Zuspiel von Alexandre Alphonse mit dem Absatz und dem Rücken zum Tor. In der 73. Minute erhöhte der Stürmer auf 2:0. Sein Schuss aus rund 18 Metern fand den Weg via Pfosten ins Tor.

Für die Genfer war es der dritte Sieg in Folge, während Vaduz in den letzten sechs Spielen nur einen Sieg verbuchen konnte.

Telegramm und Rangliste:

Servette - Vaduz 2:0 (1:0). - 2315 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 5. Lang 1:0. 73. Lang 2:0.

Rangliste: 1. Servette 11/26 (24:10). 2. Schaffhausen 10/24 (25:13). 3. Neuchâtel Xamax FCS 10/24 (16:8). 4. Vaduz 11/13 (11:14). 5. Rapperswil-Jona 10/12 (13:15). 6. Wohlen 10/10 (14:23). 7. Chiasso 10/9 (10:11). 8. Aarau 10/9 (9:13). 9. Wil 10/6 (7:14). 10. Winterthur 10/6 (10:18).