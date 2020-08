Sevilla zeigt sich in der Europa League erneut

Sevilla gewann den Achtelfinal gegen die AS Roma dank zwei Toren in der ersten Halbzeit 2:0. Die Entscheidung fiel in diesem einzigen Spiel, das auf neutralem Boden in Duisburg ausgetragen wurde. Für die Roma ist eine enttäuschende Saison zu Ende gegangen. In der Serie A mussten sich die Römer mit dem 5. Platz begnügen, mit gehörigem Rückstand auf die vier für die Teilnahme an der Champions League berechtigenden Plätze.

Dass Bayer Leverkusen das Finalturnier erreichte, war keine Überraschung mehr. Die Deutschen hatten das Achtelfinal-Hinspiel bei den Glasgow Rangers - im Februar - 3:1 gewonnen. Im Rückspiel am Donnerstag begnügten sie sich mit einem 1:0-Sieg.

Telegramme, Resultate, Kalender

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers 1:0 (0:0). - SR Makkelie (NED). - Tor: 51. Diaby 1:0.

FC Sevilla - Roma 2:0 (2:0). - Duisburg. - SR Kuipers (NED). - Tore: 22. Reguilon 1:0. 44. En Nesyri 2:0. - Bemerkungen: 100. Rote Karte gegen Mancini (Roma/Tätlichkeit).

Finalturnier in Nordrhein-Westfalen. Viertelfinals. Montag, 10. August: Inter Mailand - Bayer Leverkusen. Manchester United - FC Kopenhagen. Dienstag, 11. August: Sieger Olympiakos Piräus/Wolverhampton - FC Sevilla, Schachtar Donezk - Sieger Basel/Eintracht Frankfurt.