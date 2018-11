Er will doch nur spielen. Egal wo, egal gegen wen. Feindselige Atmosphäre, Beleidigungen von den Zuschauerrängen – zu häufig hat er das alles schon erlebt, als dass es ihn aus der Bahn werfen würde. Deshalb war für Xherdan Shaqiri immer klar: Er wird auch in Belgrad dabei sein, wenn sein FC Liverpool in der Champions League beim serbischen Rekordmeister Roter Stern antritt. Nun aber holt ihn der Doppeladler-Jubel bei der WM-Partie gegen Serbien ein. Jürgen Klopp, Trainer beim FC Liverpool, verzichtet für das heutige Gastspiel in Belgrad auf Shaqiri. Der Entscheid basiert weder auf gesundheitlichen noch sportlichen Gründen. Denn Shaqiri ist in vorzüglicher Form. Nach seinem Wechsel im Sommer von Stoke zu Liverpool hat er sich erstaunlich schnell in diesem gut funktionierenden Ensemble etabliert. Dabei strandete er mit wenig Kredit in der Stadt der Beatles. Einerseits, weil er vom Absteiger kam. Andererseits, weil er mit 17 Millionen Franken Ablöse für Premier-League-Verhältnisse ein Schnäppchen war. Allein, dass Shaqiris Fehlen in Belgrad in ganz Europa thematisiert wird, beweist seinen Stellenwert beim ruhmreichen FC Liverpool, zeugt aber auch von seiner Fähigkeit, sich gegen Widrigkeiten aufzulehnen.

Befürchteter Spiessrutenlauf für Shaqiri Klopp unterschätzt wohl die mentale Stärke des kreativsten Schweizer Fussballers. Der Deutsche befürchtet einen Spiessrutenlauf für Shaqiri in Belgrad. Aufgrund dessen kosovarischer Abstammung, aber auch wegen des Doppeladler-Jubels an der WM. «Wir haben von den Spekulationen und vom Gerede gehört, wie Shaq wohl empfangen wird, und auch wenn wir keine Ahnung haben, was passieren wird, wollen wir dahin gehen und uns zu 100 Prozent auf Fussball fokussieren», sagte Klopp. «Wir sind der FC Liverpool, ein grosser Klub, ein Fussball-Team, aber wir haben darüber hinaus keine Message. Keine politische, absolut nicht. Wir wollen den Fokus auf dem Fussballspiel haben, frei von allem anderen.» Klopps Absicht, Shaqiri zu schützen, in Ehren. Aber erst mit dem Verzicht auf Shaqiri beträufelt Klopp ein normales Champions-League-Spiel mit einer politischen Essenz. Sport und Politik zu mixen, ist – auch wenn dies viele Protagonisten wie Klopp für ein Teufelszeug halten – nicht weiter schlimm. Im Gegenteil. Ohne Politik keine WM in Katar, um nur ein Beispiel zu nennen. Bedenklich an dieser Sache ist aber, dass man beim FC Liverpool vor serbischen Nationalisten, von denen heute viele im Marakana sitzen werden, einknickt.

