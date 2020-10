Shaqiri hat Corona und befindet sich in Isolation

Xherdan Shaqiri wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies gab der Schweizerische Fussballverband per Communiqué bekannt. Der bald 29-jährige Spieler des FC Liverpool befindet sich nun in Isolation.

Shaqiri war am Montag ins Camp der Nationalmannschaft eingerückt. Der Verband betont, dass die für Nationalteams geltenden strengen Schutzmassnahmen und Vorgaben der UEFA seit Beginn des Zusammenzugs strikte eingehalten wurden. Nun laufen mit den lokalen Gesundheitsbehörden Abklärungen über das weitere Vorgehen.

Zuvor war bekannt geworden, dass Shaqiri nun doch beim FC Liverpool bleibt. Diesen Fakt, der bereits seit Montagabend mit Schluss des internationalen Transferfensters klar ist, begründete der 28-Jährige im Rahmen des Nati-Camps.

"Die Medien schreiben viel. Ich habe einen langfristigen Vertrag bei Liverpool", sagte Shaqiri in einem SFV-Interview zu den Gerüchten über einen angeblichen Absprung und fügte an: "Ich fühle mich auch wirklich wohl. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in Zukunft will ich dort wieder Fuss fassen und der Mannschaft helfen, wenn ich meine Einsatzzeit erhalte." Shaqiri trägt seit dem Sommer 2018 das Dress der Reds. Dabei kam er zu 42 Voll- und Teilzeit-Einsätzen und schoss acht Tore.

Nun wollte der 82-fache Internationale die Woche mit der Nationalmannschaft nutzen, um in den Partien gegen Kroatien (am Mittwoch) und in der Nations League gegen Spanien (Samstag) und Deutschland (Dienstag) Spielpraxis zu sammeln - was nach dem positiven Coronatest hinfällig wurde.