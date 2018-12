Keine vier Minuten benötigte der Spanier Pedro, um Chelsea im Duell der beiden Westlondoner Vereine in Führung zu schiessen. Nach Vorarbeit von Ngolo Kanté erzielte der frühere Barcelona-Spieler den 1000. Treffer von Chelsea in der Premier League. Seit der Gründung der Liga 1992 haben nur Manchester United und Arsenal diese Marke ebenfalls erreicht.

Nach der Pause geriet Chelsea einige Male in Gefahr, konnte sich aber auf seinen Goalie Kepa verlassen, der zwei starke Paraden zeigte. Der eingewechselte Ruben Loftus-Cheek sicherte den Sieg in der 82. Minute. Das vom Ex-Chelsea-Coach Claudio Ranieri trainierte Fulham hat auswärts in dieser Saison nur einen von möglichen 24 Punkten geholt.

Telegramm und Tabelle:

Chelsea - Fulham 2:0 (1:0). - Tore: 4. Pedro 1:0. 82. Loftus-Cheek 2:0.

1. Manchester City 14/38 (43:6). 2. Liverpool 13/33 (26:5). 3. Chelsea 14/31 (30:11). 4. Tottenham Hotspur 13/30 (23:11). 5. Arsenal 13/27 (28:16). 6. Everton 13/22 (20:15). 7. Manchester United 14/22 (22:23). 8. Leicester City 14/21 (20:17). 9. Bournemouth 14/20 (23:21). 10. Watford 14/20 (17:19). 11. Brighton & Hove Albion 14/18 (16:20). 12. Wolverhampton 14/16 (13:17). 13. West Ham United 14/15 (17:22). 14. Crystal Palace 14/12 (10:17). 15. Newcastle United 14/12 (11:19). 16. Cardiff City 14/11 (13:27). 17. Huddersfield Town 14/10 (9:24). 18. Southampton 14/9 (12:26). 19. Burnley 14/9 (13:29). 20. Fulham 14/8 (14:35).