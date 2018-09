Zwischen der 2. und der 5. Minute musste Paris Saint-Germain dem Rückstand hinterherrennen. Edinson Cavani brachte rasch wieder Normalität in den Parc des Princes. Neymar mittels Penalty und wiederum der Uruguayer Cavani sorgten bis zur Pause für die 3:1-Führung, die der Belgier Thomas Meunier kurz nach dem Seitenwechsel noch ausbaute.

Acht Punkte hinter PSG sind neu Lyon und Marseille die ersten Verfolger. Lyon setzte sich in Dijon sicher mit 3:0 durch. Der 22 Millionen Euro teure Neuzugang Moussa Dembélé schoss Mitte der ersten Halbzeit seine ersten zwei Tore für den Dritten der Vorsaison. Marseille benötigte einen Treffer von Valère Germain in der Nachspielzeit, um sich den 3:2-Heimsieg gegen Strasbourg zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gastgeber schon 40 Minuten lang in Unterzahl.

Ligue 1. Telegramme und Tabelle:

Marseille - Strasbourg 3:2 (2:1). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 27. Lala 0:1. 41. Payet (Foulpenalty) 1:1. 44. Sanson 2:1. 89. Da Costa 2:2. 91. Germain 3:2. - Bemerkungen: 53. Rote Karte gegen Amavi (Marseille).

Paris Saint-Germain - Reims 4:1 (3:1). -38'000 Zuschauer. - Tore: 2. Chavalerin 0:1. 5. Cavani 1:1. 24. Neymar (Foulpenalty) 2:1. 44. Cavani 3:1. 55. Meunier 4:1.

Die weiteren Resultate der 7. Runde vom Mittwoch: Amiens - Rennes 2:1. Bordeaux - Lille 1:0. Caen - Montpellier 2:2. Dijon - Lyon 0:3. Nîmes - Guingamp 0:0.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 7/21. 2. Lyon 7/13. 3. Marseille 7/13. 4. Lille 7/13. 5. Montpellier 7/12. 6. Saint-Etienne 7/12. 7. Toulouse 7/11. 8. Angers 7/10. 9. Dijon 7/10. 10. Bordeaux 7/10. 11. Nice 7/10. 12. Nîmes 7/9. 13. Strasbourg 7/8. 14. Reims 7/8. 15. Amiens 7/7. 16. Caen 7/7. 17. Rennes 7/7. 18. Monaco 7/6. 19. Nantes 7/5. 20. Guingamp 7/1.