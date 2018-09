Das torlose Remis von Xamax beim FCZ spielt besonders Meister Young Boys in die Hände. Mit einem Sieg gegen den Aufsteiger aus Neuenburg hätten sich die Zürcher mit zehn Punkten Rückstand als erster Verfolger der Berner positioniert. Nun beträgt der Rückstand auf YB, das am Samstag im Derby gegen Thun (4:1) souverän vorgelegt hatte, dagegen zwölf Punkte.

Basel, der vermeintlich erste Herausforderer der Berner, musste in Lugano einen nächsten Rückschlag im sehr einseitigen Meisterrennen einstecken. Gegen Lugano verspielte das Team von Marcel Koller eine 2:0-Führung in den letzten 40 Minuten.

Nach der zuletzt ansprechenden, aber dennoch unbelohnten Leistung gegen Zürich (1:2), kam der FC Sion in Luzern (3:1) nun etwas verspätet doch zum ersten Sieg unter Murat Yakin. Die Walliser verliessen damit den letzten Tabellenplatz auf Kosten von Yakins vormaligem Arbeitgeber GC, das am Samstag in St. Gallen 1:2 unterlegen war.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: St. Gallen - Grasshoppers 2:1 (0:1). Thun - Young Boys 1:4 (1:2). - Sonntag: Lugano - Basel 2:2 (0:1). Luzern - Sion 1:3 (0:1). Zürich - Neuchâtel Xamax FCS 0:0.

Rangliste: 1. Young Boys 9/27 (32:6). 2. Zürich 9/15 (8:8). 3. Thun 9/14 (19:14). 4. St. Gallen 9/14 (14:15). 5. Basel 9/13 (16:19). 6. Lugano 9/10 (13:16). 7. Sion 9/9 (16:19). 8. Luzern 9/9 (12:16). 9. Neuchâtel Xamax FCS 9/8 (11:21). 10. Grasshoppers 9/7 (11:18).