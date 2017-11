Der 21-jährige Russe wird noch einen Spezialisten konsultieren, doch sein Verein geht davon aus, dass die Chance auf Einsätze bis Ende Jahr "gleich null" sei. Mitrjuschkin war am Sonntag in der 68. Minute nach einem Zweikampf in der Luft ausgewechselt und durch Kevin Fickentscher ersetzt worden.