Petretta: Plus 650 Prozent

Den krassesten Anstieg seines Marktwertes verzeichnet wenig überraschend Raoul Petretta. Der italienisch-deutsche Aussenverteidiger war im Sommer noch praktisch unbekannt. Jetzt überzeugte er in der Königsklasse, kam in der Super League zum Einsatz und spielte sich in den Dunstkreis der italienischen U21-Nationalmannschaft.