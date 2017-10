Der FC Luzern wartet in der Super League seit Anfang August auf einen Sieg. Die Krisen-Symptome zeigten sich bei den Innerschweizern auch im Cup gegen den Erstligisten Echallens. Der 3:2-Sieg fiel alles andere als überzeugend aus. Die Waadtländer brachten den Favoriten immer wieder in Bedrängnis, glichen kurz vor der Pause mit einem Foulpenalty zum 1:1 und in der 69. Minute zum 2:2 aus. Echallens stand einem weiteren Exploit nach den Erfolgen gegen die Challenge-League-Klubs Aarau und Neuchâtel Xamax nahe.

Die Erlösung für Luzern kam in der 86. Minute bezeichnenderweise durch einen Spieler, der in dieser Saison öfters für die zweite Mannschaft in der 1. Liga als in der Super League gespielt hat: Der 19-jährige Ruben Vargas traf drei Minuten nach seiner Einwechslung mit der ersten Ballberührung zum Sieg. Im Gegensatz zu den ersten beiden Führungen durch Shkelqim Demhasaj (20.) und Filip Urginic (46.) konnte der FCL den Vorsprung diesmal über die Zeit bringen und qualifizierte sich zum dritten Mal in Folge für den Cup-Viertelfinal.

Lugano trifft in der 118.

Lugano erzielte den Siegestreffer zum 3:2 in Schötz erst zwei Minuten vor dem Ende der Verlängerung. Im Dorf im Luzerner Hinterland hatte einst auch St. Gallen grösste Mühe gehabt weiterzukommen. Vor 21 Jahren siegten die Ostschweizer, damals in den Viertelfinals, nach einem Penaltyschiessen.

Bis kurz vor Schluss der regulären Spielzeit sah es danach aus, als sollten die Tessiner vorzeitig alles regeln können. Aber Stürmer Labinot Aziri verwertete in der 90. Minute eine der guten Chancen, die sich für die Schötzer gegen die offensichtlich etwas nervös gewordenen Luganesi häuften. Luganos erstes Führungstor hatte der Marokkaner Marzouk nach 54 Minuten erzielt. In zwei weiteren Szenen trafen die Tessiner die Torumrandung (Schlenzer von Vecsei, Kopfball von Verteidiger Stanley Amuzie). Dennoch war die Vorstellung des Oberklassigen eher dürftig.

In der Verlängerung überstürzten sich die aussergewöhnlichen Szenen. Kurz nach dem vermeintlichen Siegestor des Ungarn Balint Vecsei nach 93 Minuten sah der Tessiner Bnou Marzouk die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl mussten die Gäste nach einem schweren Fehler von Ersatzgoalie Joël Kiassumbua den Ausgleich hinnehmen. Aber kurz vor dem Penaltyschiessen leistete sich der Schötzer Torhüter einen ähnlichen Bock, der zum entscheidenden 2:3 führte.

St. Galler Glückstore

In Delsberg, wo vor fünf Jahren der FC Luzern in der 1. Cup-Runde nach Penaltyschiessen ausgeschieden war, benötigte St. Gallen in der zweiten Halbzeit zwei glückhafte Tore, um auf einen frühen Rückstand spät zu reagieren und doch noch in die Viertelfinals einzuziehen.

Tranquillo Barnetta schoss kurz nach der Pause aufs Tor. Der Ball wurde in einem Winkel von etwa 45 Grad abgelenkt und landete zum Ausgleich im Netz. Nach 78 Minuten grätschte der Delsberger Verteidiger Jorge Carvalho in eine flache Hereingabe. Er bezwang seinen Goalie Valmir Sallaj beim nahen Pfosten. Delémont, in seiner Gruppe der 1. Liga nur an 10. Stelle liegend, hätte es zumindest verdient gehabt, in die Verlängerung zu kommen.

In den letzten Minuten kamen die ab dieser Saison von Mario Cantaluppi trainierten Jurassier zu ein paar guten Chancen. Die beste davon vergab Dionys Stadelmann, der nach sieben Minuten das 1:0 erzielt und in der vorangegangenen Runde den FC Winterthur mit zwei Toren fast allein ausgeschaltet hatte.

Telegramme:

Echallens - Luzern 2:3 (1:1). - 2251 Zuschauer. - SR San. - Tore: 20. Demhasaj (Schwegler) 0:1. 45. El Allaoui (Foulpenalty) 1:1. 46. Ugrinic (Schwegler) 1:2. 69. Veuthey 2:2. 86. Vargas (Rodriguez) 2:3.

Luzern: Zibung; Schwegler (68. Rodriguez), Schulz, Ziegler, Grether; Schneuwly, Custodio (83. Vargas), Kryeziu, Kutesa (62. Juric); Demhasaj, Ugrinic.

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Lustenberger, Arnold und Schindelholz (alle verletzt). 55. Lattenschuss von Demhasaj. 94. Rote Karte gegen Samandjeu (Echallens).

Delémont - St. Gallen 1:2 (1:0). - 2780 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tore: 7. Stadelmann 1:0. 47. Barnetta 1:1. 77. Carvalho (Eigentor) 1:2.

St. Gallen: Stojanovic; Koch, Hefti, Lüchinger; Tschernegg, Musavu King, Taipi, Tafer; Aleksic (70. Aratore), Barnetta (86. Babic); Buess (92. Wiss).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Kukuruzovic, Gönitzer (beide gesperrt), Ajeti, Toko und Krucker (alle verletzt).

Schötz - Lugano 2:3 (1:1, 0:0) n.V. - 1400 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tore: 54. Marzouk (Sulmoni) 0:1. 90. Aziri 1:1. 93. Vecsei 1:2. 106. Gänsler 2:2. 118. Crnigoj 2:3.

Lugano: Kiassumbua; Yao, Sulmoni, Rouiller, Amuzie; Vecsei, Sabbatini, Piccinocchi (62. Crnigoj); Marzouk, Gerndt (74. Carlinhos), Milosavljevic (91. Mariani).

Bemerkungen: Lugano ohne Jozinovic, Guidotti (beide verletzt) und Bottani (krank). 37. Lattenschuss Vecsei. 69. Kopfball von Amuzie ans Lattenkreuz. Gelb-Rote Karte: 98. Marzouk.