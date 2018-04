Dieser April muss den St. Gallern erneut vorkommen wie ein schlechter Scherz. Nach fünf Niederlagen in ebenso vielen Spielen im letzten Jahr bezogen sie im fünften Spiel im April 2018 die vierte Niederlage. Von einer aktuellen Krise zu sprechen, wäre vielleicht verfrüht. Aber St. Gallen steckt nach fünf Siegen in Folge zwischen Mitte Februar und Mitte März fest. Am Sonntag könnte das Team von Trainer Giorgio Contini erstmals seit acht Runden wieder aus den Top 3 fallen.

Die St. Galler Niederlage war nicht unverdient. Nach einer beidseits vorsichtigen ersten Hälfte öffnete sich das Spiel nach der Pause ein wenig. Es gab zwei Pfostenschüsse durch den Thuner Dejan Sorgic und den St. Galler Nassim Ben Khalifa, und St. Gallen war während einer Druckphase Mitte der zweiten Halbzeit bei einem weiteren Distanzschuss gefährlich. Doch gegen Ende wurden die Thuner wieder besser - und spät belohnt. Einen Corner von Matteo Tosetti lenkte Innenverteidiger Roy Gelmi zwei Minuten vor dem Ende ins Tor.

Während St. Gallen trotz der Niederlage auf Europacup-Kurs bleibt, war der Sieg für die Thuner im Kampf gegen den Abstieg ein weiterer Beleg der Aufwärtstendenz. Seit dem 2:7 in Sitten und dem Sturz ans Tabellenende haben die Berner Oberländer in sechs Spielen zwölf Punkte geholt und dabei nur noch drei Gegentore kassiert. Drei Tage nach dem Remis gegen Leader Young Boys trat das Team von Marc Schneider auch in St. Gallen in keiner Phase auf wie ein Absteiger.

Telegramm:

St. Gallen - Thun 0:1 (0:0)

11'047 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tor: 88. Gelmi (Corner Tosetti) 0:1.

St. Gallen: Lopar; Van der Werff, Wiss (61. Gasser), Gönitzer; Sigurjonsson; Aratore, Toko, Kukuruzovic (71. Tschernegg), Wittwer; Ben Khalifa, Buess (79. Itten).

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Righetti, Facchinetti; Hediger; Da Silva (67. Kablan), Lauper, Karlen, Ferreira (27. Tosetti); Sorgic (83. Hunziker).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Hefti und Vanin (beide gesperrt) sowie Ajeti, Barnetta, Koch, Krucker, Lüchinger, Muheim, Musavu-King und Stojanovic (alle verletzt), Thun ohne Spielmann (gesperrt) sowie Bigler, Bürgy, Costanzo und Nikolic (alle verletzt). 53. Pfostenschuss von Sorgic. 68. Faivre lenkt Schuss von Ben Khalifa an den Pfosten. Verwarnungen: 28. Lauper (Foul). 74. Sigurjonsson (Foul). 78. Glarner (Foul).