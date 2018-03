Die griechische Liga hat ein für drei Jahre geltendes Stadionverbot ausgesprochen. Ausserdem muss Savvidis eine Busse von 100'000 Euro bezahlen.

Auch der Klub wurde belangt. PAOK hat den Abzug von drei Meisterschaftspunkten und eine Busse von 63'000 Euro zu gewärtigen.

Savvidis war am 11. März kurz vor Schluss des Spitzenspiels zwischen PAOK und AEK Athen mit einer Pistole an seinem Gürtel auf das Spielfeld gestürmt. Kurz zuvor war ein Tor seiner Mannschaft aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt worden. Der in Georgien geborene Unternehmer drohte den Unparteiischen, die Waffe zückte er aber nicht.