Profitiert YB vom Kunstrasen?

Wie kann YB trotzdem so viel besser sein? Ganz einfach: Die Berner sind effizienter. 62 Tore haben sie geschossen bei 392 Abschlussversuchen. Das entspricht einer Erfolgquote von 15,8 Prozent. Basel dagegen kommt bei 363 Abschlussversuchen auf 43 Tore, was einer Quote von 11,8 Prozent entspricht. So klein der Unterschied scheint, so gross die Auswirkungen auf die Tabelle.

Interessant ist zudem, wo der Leader den Unterschied macht. Der FCB ist zwar insgesamt das dominantere Team, betrachtet man aber nur die Heimspiele, dann hat YB die Nase vorne. Mit einer Total Shots Ratio von 0,70 liegen sie vor dem FCB (0,66). Zwar haben die Berner auch auswärts mehr Punkte geholt als Basel (siehe Tabellen oben), den grossen Unterschied aber haben sie im Stade de Suisse herausgearbeitet.

Das mag daran liegen, dass die Berner mit der Unterstützung der eigenen Fans noch stärker sind. Es kann aber auch daran liegen, dass sie zu Hause auf Kunstrasen spielen. Die einzige Heimniederlage in der Meisterschaft hat YB diese Saison übrigens gegen den FC Thun kassiert. Eine Mannschaft, die ihre Heimspiele ebenfalls auf Kunstrasen austrägt. Wobei Thun nicht dominanter war, sondern effizienter. Acht Mal gingen die Oberländer in den Abschluss, vier Mal buchten sie. YB dagegen unternahm zehn Abschlussversuche und scheiterte genauso oft. Dominanz ist eben nicht alles. Das weiss auch der FCB.