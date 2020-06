Sterling fordert Chancen für schwarze Trainer

"Nur durch Protestieren wird sich dieses Land nicht verändern", sagte der Man-City-Profi dem Sender BBC und kritisierte eine ungleiche Chancen-Verteilung bei den Trainern in den Topligen. "Es geht nicht nur darum niederzuknien, sondern auch den Menschen die Chance zu geben, die sie verdienen." Die früheren England-Profis Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell und Ashley Cole hätten allesamt ihre Trainerausbildung "auf dem höchsten Niveau" gemacht, betonte Sterling, "und die beiden, die keine richtigen Gelegenheiten bekommen haben, sind die beiden schwarzen Ex-Profis".

Während Campbell den Drittligisten Southend United trainiert und Cole als Nachwuchscoach beim FC Chelsea arbeitet, ist Lampard Cheftrainer der Blues, Gerrard bei den Glasgow Rangers. "Es gibt so um die 500 Spieler in der Premier League, und ein Drittel davon ist schwarz. Aber wir haben niemanden, der uns in der Hierarchie repräsentiert, niemanden von uns im Trainerteam", sagte Sterling. Es sei nun an der Zeit, "Änderungen umzusetzen und die gleichen Chancen zu geben, nicht nur schwarzen Trainern, sondern unterschiedlichen Ethnien." Das gelte auch für andere Bereiche.