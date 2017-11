Weil Streller viel am neuen Job liegt, holt der 36-Jährige die Management-Ausbildung nach. «Ich will zudem bei anderen Sportchefs hospitieren.» Er ist mit Exponenten aus der Bundesliga in Kontakt – Bobic, Heldt, Rangnick – und will sobald wie möglich einen besuchengehen. Man müsse solche Möglichkeiten nutzen, «wenn man sie hat».

Das Titel-Duell

Doch zuerst kommt YB. Das Spitzenspiel. Dieses wegweisende Duell. Die Ausgangslage ist klar: Die Berner liegen sieben Punkte vor den Baslern – und beide Teams mussten zuletzt einen herben Dämpfer einstecken: Basel stand am Dienstagabend mit einem Bein im Champions-League-Achtelfinal, verlor am Schluss aber doch 1:2 gegen ZSKA Moskau. Jetzt haben die Russen die leicht besseren Karten. YB dominierte gegen Dynamo Kiew in der Europa League über weite Strecken, aber am Schluss zottelten die Berner hängenden Kopfes vom Platz. 0:1, bloss noch Platz 3. Ein Sieg muss auswärts gegen Partizan Belgrad her, wenn YB europäisch überwintern will.