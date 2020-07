Super-League-Saison wird um einen Tag erstreckt

Die 36. und letzte Runde wird mit einheitlichen Anspielzeiten am Montag, 3. August, gespielt werden. Dies ist auch der Termin, an dem der Verband der UEFA die Schweizer Teilnehmer für die beiden Europacup-Wettbewerbe nennen muss.

Die 35. Runde ist neu auf den Freitag, 31. Juli, angesetzt worden. Die Partie Zürich - Sion wird am Dienstag, 28. Juli, nachgeholt. Dank einer zusätzlichen Änderung der Anspielzeiten in der 34. Runde liegen sowohl für Zürich als auch für Sion immer mindestens drei Tage zwischen den Einsätzen.

Wil - GC an einem Montag

Nach dem gleichen Prinzip wird die Saison in der Challenge League zu Ende gespielt. Auch hier endet die Meisterschaft einen Tag später als vorgesehen, nämlich am Sonntag, 2. August. Die 35. Runde wird am Donnerstag, 30. Juli gespielt, zwei Tage später als geplant. Die am vergangenen Wochenende infolge des Coronavirus-Falls bei den Grasshoppers verschobene Partie Wil gegen GC wird am Montag, 27. Juli, nachgeholt. Auch hier erhalten die involvierten Mannschaften jeweils zwei Ruhetage zwischen den Spielen.