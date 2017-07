Kein Tor zwar, aber der FCB wirkt jetzt dominanter, zielstrebiger, wenn auch ein bisschen konteranfälliger. Das dürfte auch an der Systemumstellung gelegen haben. Wie auch der Ausfall von Matias Delgado. So wenigstens der Eindruck.

Zuletzt spielte er in den Testspielen immer weiter hinten, direkt vor der Abwehr. Er begann sich gerade langsam mit seiner neuen Rolle anzufreunden, da kommt der Wechsel. Und er scheint ihm nicht wirklich gut zu bekommen. Delgado kann keine Akzente setzen, hat letztlich gar Glück, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz muss.

Den Mut verloren

So fragt man sich, warum den FCB vor diesem so wichtigen Spiel plötzlich der Mut verlassen hat, den Mut, so richtig auf neue Ideen zu setzen, jetzt, da es erstmals um Punkte ging. Nicht nur, weil das Team zuletzt häufiger mit Dreierkette gespielt hat.

Auch weil man ein Zeichen sendet. Das Zeichen ist: Wir sind auf Sicherheit bedacht. Nicht aus Angst vor dem Gegner, aber aus Respekt wohl doch. Man passt sich in gewisser Hinsicht an.

Dabei hat man zuvor so bewusst eigene Akzente gesetzt. Angefangen bei der Entlassung von Fischer und der Verpflichtung von Wicky. Dann die Abgänge von Doumbia und Janko, der Transfer von Van Wolfswinkel. Die Integration von Schmid, Pululu und Manzambi aus dem Nachwuchs. Frisches Blut. Neues System.

Noch alles entspannt

Bis zu Tag X, bis zum Spiel gegen YB. Plötzlich wieder 4-2-3-1. Warum? «Mit ein Grund war, dass der wir überzeugt sind, dass es einfacher ist auf die Dreier-Abwehr umzustellen als umgekehrt», erklärt Streller.

Aufgegangen ist der Plan nicht und deshalb kann man wohl davon ausgehen, dass Wicky gegen Luzern von Anfang an in «seinem» System spielen lässt. Denn eines ist sicher: Der FCB will schleunigst weg aus dem Tabellenkeller.

«Ich bin relativ entspannt», behauptet Marco Streller zwar, schüttelt zuvor aber heftig den Kopf, als er gefragt wird, ob er sich Sorgen mache. So abgeklärt man sich gibt, die Anspannung steigt.