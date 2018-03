Der Himmel über dem Campus in Niederhasli wird nach der Niederlage gegen die Berner Oberländer dunkler, als er ohnehin schon war. Interne Machtkämpfe, Suspendierungen und nur zwei Siege in sieben Spielen in der Rückrunde setzen GC zu. Der Vorsprung auf Schlusslicht Sion beträgt nur noch sechs Punkte.

Thun scheint dagegen in der Rückrunde angekommen zu sein. Auf das torlose Unentschieden gegen Lausanne lässt das Team von Marc Schneider gegen GC den zweiten Sieg seit der Winterpause folgen - und beweist, wie wohl sich die Berner Oberländer auswärts im Letzigrund fühlen. Zum Rückrunden-Auftakt hatte Thun in Zürich bereits den FCZ (4:2) besiegt.

Sion verbleibt nach dem 1:1 daheim gegen den Tabellenfünften Zürich zwar weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz, liefert jedoch eine gute Erklärung dafür ab, wieso dies zum Ende der Saison kaum mehr der Fall sein wird. Der FCZ beanspruchte im Wallis Glück, um überhaupt das Unentschieden zu erreichen; gleich zweimal entschied Schiedsrichter Pascal Erlachner zu Ungunsten des Heimteams. In der 55. Minute annullierte er ein Tor des FC Sion wegen Abseits, zwei Minuten später verwehrte er ihnen einen Foulpenalty.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Grasshoppers - Thun 0:2 (0:0). Sion - Zürich 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Young Boys 26/61 (62:26). 2. Basel 25/45 (43:21). 3. St. Gallen 26/42 (40:44). 4. Luzern 26/37 (36:40). 5. Zürich 26/36 (34:31). 6. Lugano 26/31 (26:40). 7. Grasshoppers 27/31 (33:38). 8. Lausanne-Sport 26/28 (38:50). 9. Thun 27/28 (41:53). 10. Sion 27/25 (36:46).