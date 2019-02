Obwohl mit Harry Kane und Dele Alli die zwei wichtigsten Offensivspieler von Tottenham seit einiger Zeit verletzt fehlen, bleiben die Spurs im Rennen um den Meistertitel zumindest in Lauerstellung. Der kolumbianische Innenverteidiger Davinson Sanchez erzielte in der 33. Minute seinen ersten Premier-League-Treffer, nach einer guten Stunde doppelte der Däne Christian Eriksen nach. Der Südkoreaner Son traf in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand.

Kurz vor dem 2:0 von Eriksen hatte Jamie Vardy den Ausgleich mittels Foulpenalty verpasst. Der englische Internationale war unmittelbar vor dem Elfmeter eingewechselt worden und mit seiner ersten Ballberührung an Tottenhams Keeper Hugo Lloris gescheitert. In der 76. Minute machte er mit dem 1:2 das zuvor Verpasste teilweise wieder gut.

Telegramm und Tabelle:

Tottenham - Leicester 3:1 (1:0). - Tore: 33. Sanchez 1:0. 63. Eriksen 2:0. 76. Vardy 2:1. 91. Son 3:1. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). 60. Vardy scheitert mit Foulpenalty an Tottenham-Goalie Lloris.

Samstag: Fulham - Manchester United 0:3. Crystal Palace - West Ham United 1:1. Huddersfield Town - Arsenal 1:2. Liverpool - Bournemouth 3:0. Southampton - Cardiff City 1:2. Watford - Everton 1:0. Brighton & Hove Albion - Burnley 1:3. - Sonntag: Tottenham Hotspur - Leicester City 3:1. Manchester City - Chelsea 17.00. - Montag: Wolverhampton - Newcastle United 21.00.

1. Liverpool 26/65 (59:15). 2. Manchester City 26/62 (68:20). 3. Tottenham Hotspur 26/60 (54:25). 4. Manchester United 26/51 (52:35). 5. Chelsea 25/50 (45:23). 6. Arsenal 26/50 (53:37). 7. Wolverhampton 25/38 (33:32). 8. Watford 26/37 (34:34). 9. West Ham United 26/33 (32:39). 10. Bournemouth 26/33 (37:47). 11. Everton 27/33 (36:39). 12. Leicester City 26/32 (31:34). 13. Crystal Palace 26/27 (27:34). 14. Brighton & Hove Albion 26/27 (28:39). 15. Burnley 26/27 (29:47). 16. Cardiff City 26/25 (24:47). 17. Newcastle United 25/24 (21:33). 18. Southampton 26/24 (28:44). 19. Fulham 26/17 (25:58). 20. Huddersfield Town 26/11 (14:48).