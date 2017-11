Mit dem Tor in der 64. Minute, seinem insgesamt 20. in der englischen Meisterschaft, avancierte der Südkoreaner Heung-Min Son zum erfolgreichsten asiatischen Torschützen in der Premier League.

Für Tottenham war es im elften Meisterschaftsspiel der siebente Sieg. Die Gastgeber mussten dabei auf Dele Alli, den zweifachen Torschützen beim 3:1 gegen Real Madrid, verzichten. Der englische Internationale muss in den kommenden Tagen wegen Oberschenkelproblemen aussetzen.

Die Resultate vom Sonntag:

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 1:0 (0:0). - Tor: 64. Son 1:0.

Rangliste: 1. Manchester City 10/28 (35:6). 2. Manchester United 10/23 (23:4). 3. Tottenham Hotspur 11/23 (20:7). 4. Chelsea 10/19 (18:10). 5. Arsenal 10/19 (19:13). 6. Liverpool 11/19 (21:17). 7. Burnley 11/19 (10:9). 8. Watford 10/15 (15:18). 9. Brighton & Hove Albion 11/15 (11:11). 10. Huddersfield Town 11/15 (8:13). 11. Newcastle United 11/14 (10:10). 12. Leicester City 11/13 (16:16). 13. Southampton 11/13 (9:11). 14. Stoke City 11/12 (13:22). 15. West Bromwich Albion 11/10 (9:14). 16. Bournemouth 11/10 (7:14). 17. West Ham United 11/9 (11:23). 18. Everton 10/8 (7:20). 19. Swansea City 11/8 (7:13). 20. Crystal Palace 11/4 (4:22).