Claudio Sulser (Delegierter Nationalmannschaft): «Die Enttäuschung ist sehr gross. Wir waren nahe dran, Geschichte zu schreiben. Aber wenn wir einen Gegner wie Schweden nicht bezwingen können, gilt es das zu akzeptieren. Meine erste Bilanz fällt positiv aus, aber am Ende sind wir nicht dort, wo alle hinwollten. Im Achtelfinal fehlte uns der Mut. In den Gruppenspielen zeigten wir souveräne Leistungen. Gegen Schweden fehlte, was gegen Brasilien und Serbien so gut gelaufen war. Es ist noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen. Da wollen wir doch zwei, dreimal drüber schlafen. Nächste Woche werden wir die Weltmeisterschaft analysieren und dann sofort nach vorne schauen. Aber es ist schon klar: In Russland bot sich eine Riesenchance. Solche Chancen begegnen einem im Leben nicht oft.»