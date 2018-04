Am 36-fachen Nationalspieler hatten Bayern München und Dortmund Interesse gezeigt. "Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an", sagte Hector. "Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen." Armin Veh, Geschäftsführer im Bereich Sport, sagte: "Jonas ist ein aussergewöhnlicher Spieler und ein aussergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifussball selten gibt."

Der 1. FC Köln liegt drei Runden vor Saisonende in der Bundesliga auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf die rettenden Plätze beträgt sieben Punkte.