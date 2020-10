Trotz zwei Toren von Ibrahimovic gibt Milan erstmals Punkte ab

Dreimal gingen die Mailänder in Führung. Zlatan Ibrahimovic erzielte nach weniger als zwei Minuten das 1:0 und in der 79. Minute nach einem fragwürdigen Penaltyentscheid das 3:2. Damit hat der 39-jährige Schwede in der laufenden Meisterschaft schon sechsmal getroffen und dies obwohl er zwei Spiele wegen des Coronavirus verpasste. Gegen die AS Roma fehlte aus diesem Grund Milans Goalie Gianluigi Donnarumma. Sein Ersatz, der Rumäne Ciprian Tatarusanu, machte beim 1:1 eine schlechte Figur.

Für die Römer war es ein glückhafter Punktgewinn, den der Albaner Marash Kumbulla in der 84. Minute nach einem Eckball sicherte. Der 20-jährige Verteidiger hatte am Donnerstag schon gegen die Young Boys getroffen und in Bern mit dem 2:1 den Sieg gesichert.

Telegramm und Tabelle:

AC Milan - AS Roma 3:3 (1:1). - Tore: 2. Ibrahimovic 1:0. 14. Dzeko 1:1. 47. Saelemaekers 2:1. 71. Veretout (Foulpenalty) 2:2. 79. Ibrahimovic (Foulpenalty) 3:2. 84. Kumbulla 3:3.

1. AC Milan 5/13 (12:4). 2. Sassuolo 5/11 (16:9). 3. Napoli 5/11 (14:5). 4. Inter Mailand 5/10 (13:8). 5. Juventus Turin 5/9 (10:4). 6. Sampdoria Genua 5/9 (10:8). 7. Atalanta Bergamo 5/9 (15:12). 8. Hellas Verona 5/8 (5:2). 9. AS Roma 5/8 (11:10). 10. Lazio Rom 5/7 (6:9). 11. Fiorentina 5/7 (10:10). 12. Cagliari 5/7 (10:12). 13. Benevento 5/6 (9:14). 14. Spezia 5/5 (7:11). 15. Genoa 4/4 (4:9). 16. Parma 5/4 (6:11). 17. Bologna 5/3 (8:10). 18. Udinese 5/3 (5:9). 19. Torino 4/1 (7:11). 20. Crotone 5/1 (5:15).