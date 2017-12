Insgesamt haben die Türken um Geldgeber Mehmet Nazif Günal und Präsident Adullah Cila in ihrer "Amtszeit" 19,5 Millionen Franken ausgegeben, allein für Personalkosten der ersten Mannschaft 7,5 Millionen Franken. Anfang Februar 2017 liessen die Türken den Verein im Stich und hauten bei Nacht und Nebel ab.

Das an der GV ausgewiesene Jahresdefizit im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 beträgt 8,6 Millionen Franken. Das negative Eigenkapital stieg 20,1 Millionen Franken, das aber wegen buchhalterisch sogenannten Rangrücktritten gedeckt ist. Das aktuelle Budget der 1. Mannschaft beträgt 2,5 Millionen Franken.

Nach dem Verschwinden der Türken hatte der ehemalige Präsident Roger Bigger das Ruder wieder in die Hand genommen und vergangene Woche seinen Rücktritt erklärt. Am Montag nun wurde ein neuer um zwei Personen aufgestockter Verwaltungsrat gewählt mit lauter in der Ostschweiz verankerten Personen. Neu im Gremium Einsitz haben Bettina Osterwalder (43), Thomas Hengartner (52), Arpan Sadiku (31) und Marc-Aurel Weinmann (45).

Der einzige verbliebene Verwaltungsrat, Maurice Weber, erklärte, dass in einer ersten VR-Sitzung von kommender Woche der neue Präsident gewählt wird. Der 55-jährige Geschäftsführer einer Architektur- und Ingenieursfirma selber sagt, dass "ich bereit bin, das Präsidenten-Amt zu übernehmen, wenn die anderen damit einverstanden sind".