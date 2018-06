Der Matchwinner für Tunesien hiess Wahbi Khazri. Vor dem letzten Gruppenspiel vollzog Khazri den Transfer von Rennes zu Saint-Etienne. In Saransk führte er anschliessend sein Nationalteam nach einem 0:1-Rückstand zum Sieg. Den 1:1-Ausgleich von Fakhreddine Ben Youssef bereitete Khazri vor. Eine Viertelstunde später gelang ihm das 2:1-Siegtor (66.). Wahbi Khazri ist der erste Tunesier, dem an einer Weltmeisterschaft zwei Goals gelangen. Khazri hatte bereits gegen Belgien getroffen (zum 2:5 in der 93. Minute).