GC stelle Forte mit sofortiger Wirkung frei, teilte der Klub am späten Samstagabend in einem Communiqué mit. Die Vereinsführung reagiere damit auf die aktuellen sportlichen Resultate in der Rückrunde.

Die sportliche Führung setze sich derzeit intensiv mit der Trainersuche auseinander, um möglichst zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren zu können, heisst es weiter.