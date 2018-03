Am Montag sah es erst mal so aus, als ginge alles seinen gewohnten Gang. Um 15.00 Uhr am Nachmittag trainierten all jene, die nicht bei den jeweiligen Nationalmannschaften beschäftigt sind - unter der Aufsicht von Jupp Heynckes.

Erst Anfang Mai, so ist zu hören soll der Nachfolger feststehen. Bis dahin müssen aber noch weitere Fragen beantwortet werden, etwa: Wie geht es mit Franck Ribery und Arjen Robben weiter?

Es wäre vermutlich alles ganz anders gekommen, hätte sich Uli Hoeness so verhalten, wie er es angekündigt hatte - damals, am 25. November 2016. Er werde, nein, er müsse sich nicht mehr in alles einmischen, behauptete er am Abend seiner Wiederwahl zum Präsidenten.

Wer tatsächlich daran glaubte, muss sich nur einen weiteren Satz von Hoeness in Erinnerung rufen: "Ich denke, dass ich sehr viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, jetzt wieder zurückbringen muss."

Zum FC Bayern hat Hoeness unter anderem eines zurückgebracht: die Uneinigkeit mit Karl-Heinz Rummenigge. Verkündete Rummenigge am 25. November 2016 noch mehr oder weniger deutlich, Philipp Lahm werde alsbald die sportlichen Geschicke des FC Bayern bestimmen, verhinderte Hoeness prompt dessen Anstellung.

Es war eine vertane Chance, einen Mann der Zukunft in die Verantwortung zu nehmen. Am 31. Juli wurde dann überraschend Hasan Salihamidzic aus dem Hut gezaubert. Die zweite Wahl.