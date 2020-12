Über die genaue Vertragsdauer machten die Köpenicker keine Angaben.

Fischer hatte Union Berlin in der Saison 2018/2019 übernommen und sogleich in die Bundesliga geführt. Ihre erste Spielzeit im Oberhaus beendeten die "Eisernen" im 11. Rang. In der aktuellen Saison hat das Team nach zehn Spieltagen bereits 16 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz 6 der Tabelle.