Der frühere St. Galler Marco Mathys erzielte schon in der 4. Minute den einzigen Treffer. Danach vergaben die Gäste mehrere gute Möglichkeiten und wären in den letzten 20 Minuten dafür fast bestraft worden. Chiasso bekundete in der 73. und 95. Minute mit Lattentreffern Pech.

Challenge League. 18. Runde vom Samstag:

Chiasso - Vaduz 0:1 (0:1)

350 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tor: 4. Mathys 0:1. - Bemerkungen: 73. Latten-Kopfball von Farrugia (Chiasso). 95. Lattenschuss von Ceesay (Chiasso).

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 18/46. 2. Servette 17/35. 3. Schaffhausen 17/33. 4. Vaduz 18/26. 5. Rapperswil-Jona 17/23. 6. Chiasso 18/20. 7. Aarau 17/18. 8. Wohlen 17/13. 9. Winterthur 18/12. 10. Wil 17/11.