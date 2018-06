Am Ende und nach 95 schwierigen Minuten war es für die Schweiz ohnehin gut gegangen. Wie 2006 in Deutschland und 2014 in Brasilien steht sie in den Achtelfinals. Sie hat wie vor zwei Jahren an der EM in Frankreich die Vorrunde ohne Niederlage überstanden. Doch nach dem erkämpften 1:1 gegen Brasilien und dem verdienten 2:1 nach grosser Wende gegen Serbien war das Spiel gegen Costa Rica ein Rückschritt. Und deshalb sagte Petkovic im Hinblick auf den Achtelfinal vom kommenden Dienstag in St. Petersburg gegen Schweden: "Wir müssen eine besserer Leistung zeigen. Aber ich bin überzeugt, dass wir besser sein werden. Ich habe keine Zweifel."