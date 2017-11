Der Trip beginnt gut. Auf einem nach George Best benannten Flughafen zu landen, ist schon per se vielversprechend. Wenn dann aber eine Viertelstunde später noch William auf der Bildfläche erscheint, bekommt die Vorfreude einen nächsten Schub. Wir sind nach Nordirland gereist, weil das kleine Land es wagt, dem Fussballgiganten Schweiz den Platz bei der WM 2018 in Russland streitig zu machen.

Wir wollen wissen: Wie tickt dieser Zwerg, dessen Fläche nur ein Drittel so gross ist wie die Schweiz und dessen Einwohnerzahl (1,9 Millionen gegenüber 8,4 Mio.) noch deutlicher hinterherhinkt? Was legitimiert diesen Underdog, sich gegen einen Turnierdauerbrenner Chancen auszurechnen, erstmals seit 1986 bei einer WM dabei zu sein?

Williams Sehnsucht

Zurück zu William. Dieser ist zwar von Beruf Taxifahrer, in seinem Lieblingsleben aber ein Fussballlexikon und Mitglied der Green and White Army. Zwar ist es für Journalisten ein No-Go, eine Story mit Erzählungen eines Taxifahrers zu würzen − zu banal, zu beliebig, zu viel Taxilatein −, bei William aber müssen wir eine Ausnahme machen.

Kaum hat dieser erfahren, dass wir des Fussballs wegen nach Belfast gekommen sind, geht es ohne Punkt und Komma los, rattert er gleich mal die Halbzeitresultate der Champions League herunter, gratuliert dem FC Basel voreilig zur Achtelfinalqualifikation und sagt dann: «Ich wünsche mir nichts sehnlicher als die WM-Qualifikation.»

«Will Grigg's on Fire» bis zur Heiserkeit

Es versteht sich von selbst, dass er in Russland dabei wäre, um mit der Green and White Army die unvergesslichen EM-Tage in Frankreich neu aufleben zu lassen. «Als wir in Lyon gegen die Ukraine 2:0 gewannen, sangen wir den Song ‹Will Grigg’s on fire!› so lange, bis wir heiser waren. Dabei hat Will ja nicht mal eine Minute gespielt!» William lacht schallend.