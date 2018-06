SFV-Videoanalyst Vincent Cavin verfolgt die WM-Partie mit einem zweiten Beobachter wie immer von der Tribüne aus. Via iPad senden sie Videos und Bilder an die Trainerbank, via Headset kommunizieren sie direkt mit Antonio Manicone, dem Assistenten von Coach Vladimir Petkovic.

Das alles kann mit dem aktiven Coaching im Tennis verglichen werden, wo es dem Spieler früher nicht erlaubt war, mit dem im Publikum sitzenden Trainer Kontakt aufzunehmen. Doch genau darum geht es nun: um einen aktiven Eingriff.