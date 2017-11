Das Stadion tobt, als Michael Lang in der 89. Minute gegen Manchester United das 1:0-Siegtor für den FCB schiesst. Sofort fixiert er Marco Streller am Spielfeldrand. «Ich habe innerhalb von zehn Sekunden in Tausende Gesichter geschaut – Fans, Funktionäre, Mitspieler. Alle waren am Ausrasten», sagt ein sichtlich mit Adrenalin vollgepumpter Lang danach im Interview. Als er Streller sah, habe er gedacht: «Komm, geh zu ihm jubeln.» Schliesslich wisse dieser ja, wie es sich anfühle, gegen Manchester zu gewinnen.

Danach seien alle «wie Gestörte» auf die Jubelnden raufgesprungen, schildert Lang die emotionsgeladenen Szenen kurz nach dem Tor.