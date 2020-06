"Admir wird am Samstag gegen Freiburg und sicherlich auch danach in Mönchengladbach ausfallen. Er hat Schmerzen an seiner Achillessehne", sagte Trainer Oliver Glasner bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Mehmedi spielte von 2013 bis 2015 für den nächsten Gegner SC Freiburg, ehe er über Bayer Leverkusen nach Wolfsburg ging.