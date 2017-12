Die Neuenburger gerieten in der Maladière nie Bedrängnis, obwohl Robin Huser die Gäste in der 6. Minute in Führung geschossen hatte. Raphael Nuzzolo und Liridon Mulaj brachten Xamax bis zur 24. Minute wieder auf Kurs.

Im Nachhinein war Xamax froh, dass es bereits nach einer halben Stunde den Fehlstart korrigierte hatte. Starker Schneefall erschwerte zunehmend das gepflegte Fussballspiel. Zwischendurch musste das Spiel sogar unterbrochen werden, um die Linien wieder sichtbar zu machen.

Das Team von Michel Decastel verliess den Rasen zum achten Mal in Folge ungeschlagen.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 18/46 (40:17). 2. Servette 17/35 (30:15). 3. Schaffhausen 17/33 (35:23). 4. Rapperswil-Jona 17/23 (22:22). 5. Vaduz 17/23 (19:23). 6. Chiasso 17/20 (22:23). 7. Aarau 17/18 (21:26). 8. Wohlen 17/13 (22:39). 9. Winterthur 18/12 (18:28). 10. Wil 17/11 (14:27).