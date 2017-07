Es war bezeichnend für das Auftaktspiel in die Saison, dass die Mannschaft den Sieg für sich beanspruchen konnte, die weniger Fehler zugelassen hatte. In einer ausgeglichenen Partie nutzte Xamax zwei Unsicherheiten in der Aarauer Defensive für die entscheidenden Tore. Thibault Corbaz nach 22 und Max Veloso nach 51 Minuten hiessen die Profiteure. Patrick Rossinis Anschlusstreffer nach 67 Minuten reichte dem FCA nicht, die Zweitore-Hypothek wettzumachen.

In der 22. Minute hatte Corbaz Xamax mit dem ersten Schuss überhaupt auf das Tor von Keeper Steven Deana in Führung gebracht. Dem Treffer ging ein missglückter Klärungsversuch von Pascal Thrier voraus. Vor Velosos 2:0 verlor Juan Pablo Garat den entscheidenden Zweikampf gegen Gaëtan Karlen.

Mit dem Startsieg sendete Xamax ein Zeichen in Richtung Super-League-Absteiger Vaduz. Die Neuenburger sind neben den Liechtensteinern die meistgenannten Aufstiegsanwärter.

Telegramm:

Neuchâtel Xamax - Aarau 2:1 (1:0). - 3285 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 22. Corbaz 1:0. 51. Veloso 2:0. 67. Rossini 2:1. - Bemerkung: 86. Thrier (Aarau) klärt Schuss von Ramizi auf der Linie.