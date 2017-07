Chiasso besass in der ersten Hälfte zwar mehr Spielanteile. Doch Xamax erwies sich als kompakt in der Abwehr und effizient im Abschluss.

Raphael Nuzzolo brachte die Gäste in der 38. Minute mittels Foulpenalty eher entgegen dem Spielverlauf in Führung. In der 58. Minute besass Nuzzolo bei einem Konter der Neuenburger auch die bis dahin grösste Möglichkeit zur 2:0-Führung. Besser machte es Geoffrey Tréand, der sechs Minuten später auf Vorarbeit von Max Veloso mit dem 2:0 die Entscheidung herbeiführte.

Chiasso - Neuchâtel Xamax 0:2 (0:1). - 715 Zuschauer. - SR Dudic. - Tore: 38. Nuzzolo (Foulpenalty) 0:1. 64. Tréand 0:2.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 2/6 (4:1). 2. Schaffhausen 1/3 (6:0). 3. Wohlen 1/3 (3:1). 4. Vaduz 1/3 (1:0). 5. Servette 1/1 (2:2). 6. Chiasso 2/1 (2:4). 7. Aarau 1/0 (1:2). 8. Wil 1/0 (0:1). 9. Winterthur 1/0 (1:3). 10. Rapperswil-Jona 1/0 (0:6).