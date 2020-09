Xhaka startet mit Arsenal erfolgreich in die Saison

Bereits in der 8. Minute brachte Alexandre Lacazette die Gunners nach einem misglückten Abschlussversuch von Xhaka in Führung. Vier Minuten nach der Pause sorgten zwei Arsenal-Neuzuzüge für das 2:0. Einen Corner des von Chelsea zu Arsenal gewechselten Willian köpfte Innenverteidiger Gabriel in Tor.

Den Schluss- und Höhepunkt für die Gäste setzte Captain Pierre-Emerick Aubameyang. In der 57. Minute drehte der 31-jährige Gabuner den Ball aus 14 Metern sehenswert ins Tor.

Telegramm und Rangliste:

Fulham - Arsenal 0:3 (0:1). - Tore: 9. Lacazette 0:1. 49. Gabriel 0:2. 57. Aubameyang 0:3. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka (bis 79.).

Rangliste: 1. Arsenal 1/3 (3:0). 2. Aston Villa 0/0 (0:0). 2. Brighton & Hove Albion 0/0 (0:0). 2. Burnley 0/0 (0:0). 2. Chelsea 0/0 (0:0). 2. Crystal Palace 0/0 (0:0). 2. Everton 0/0 (0:0). 2. Leeds 0/0 (0:0). 2. Leicester City 0/0 (0:0). 2. Liverpool 0/0 (0:0). 2. Manchester City 0/0 (0:0). 2. Manchester United 0/0 (0:0). 2. Newcastle United 0/0 (0:0). 2. Sheffield United 0/0 (0:0). 2. Southampton 0/0 (0:0). 2. Tottenham Hotspur 0/0 (0:0). 2. West Bromwich Albion 0/0 (0:0). 2. West Ham United 0/0 (0:0). 2. Wolverhampton 0/0 (0:0). 20. Fulham 1/0 (0:3).