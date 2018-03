Am Wochenende der Viertelfinals im FA-Cup standen die Partien der 31. Runde in der Premier League im Zeichen des Abstiegskampfes. Mit einem grossen Verlierer: Stoke City. Das Team mit Xherdan Shaqiri, der trotz Problemen in der Wade spielte und nach 76 Minuten ausgewechselt wurde, verlor gegen Everton vor eigenem Publikum und in Unterzahl 1:2. Die Entscheidung für die Gäste fiel sechs Minuten vor dem Ende durch den Türken Cenk Tosun.

Die Situation spitzte sich für Stoke City auch deshalb zu, weil Crystal Palace, das bislang ebenfalls auf einem Abstiegsplatz klassiert gewesen war, nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal gewann. Das Team von Roy Hodgson siegte in Huddersfield 2:0 und rückte auf Platz 17 vor. Stokes Rückstand auf diesen rettenden Rang beträgt drei Punkte. Am Sonntag kommt es bei Southampton (18.) gegen West Ham United (16.) zu einem Direktduell in der heissen Zone.

Telegramm/Resultate:

Stoke City - Everton 1:2 (0:0). - 30'022 Zuschauer. - Tore: 69. Tosun 0:1. 77. Choupo-Moting 1:1. 84. Tosun 1:2. - Bemerkungen: Stoke mit Shaqiri (bis zur 76.). 30. Rot gegen Adam (Stoke/Foul).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Bournemouth - West Bromwich Albion 2:1. Huddersfield Town - Crystal Palace 0:2. - 18.30 Uhr: Liverpool - Watford.

Rangliste:

1. Manchester City 30/81 (85:20). 2. Manchester United 30/65 (58:23). 3. Tottenham Hotspur 30/61 (59:25). 4. Liverpool 30/60 (68:34). 5. Chelsea 30/56 (52:27). 6. Arsenal 30/48 (55:41). 7. Burnley 30/43 (27:26). 8. Leicester City 30/40 (45:43). 9. Everton 31/40 (37:50). 10. Watford 30/36 (39:50). 11. Bournemouth 31/36 (37:49). 12. Brighton & Hove Albion 30/34 (28:40). 13. Newcastle United 30/32 (30:40). 14. Swansea City 30/31 (25:42). 15. Huddersfield Town 31/31 (25:52). 16. West Ham United 30/30 (36:57). 17. Crystal Palace 31/30 (30:48). 18. Southampton 30/28 (29:44). 19. Stoke City 31/27 (29:58). 20. West Bromwich Albion 31/20 (24:49).